Perché tutti vogliono andare allo show di Ann Demeulemeester

All'ultimo show di Ann Demeulemeester davanti al Réfectoire des Cordeliers c’era una folla che raramente si vede per un brand che non gioca il gioco delle mega celebrity o delle operazioni pensate per spingere l’engagement sui social. Gente in coda, gente che aspetta di entrare, gente che è lì solo per vedere chi arriva. E la cosa più curiosa è che tutta questa folla sembra perfettamente coerente con l’universo estetico del brand. Capelli lunghi, napoleon jacket, stivali vissuti, camicie romantiche lasciate aperte sotto i cappotti. Molti sono decisamente overdressed per assistere allo show in piedi, ma è proprio questo il punto. Non è una gara di stile improvvisata davanti alla venue, è piuttosto la dimostrazione di quanto forte sia il legame tra Ann Demeulemeester e chi la segue. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

