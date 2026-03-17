Mobilità docenti 2026 vincoli deroghe e allegati | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 18 marzo alle 14 | 30

Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per inviare le domande di mobilità per i docenti relativi al 2026. Durante l’evento in diretta previsto per mercoledì 18 marzo alle 14:30, Semeraro discuterà di vincoli, deroghe e allegati legati a questa procedura. Il question time si propone di chiarire le principali questioni e le scadenze da rispettare.