Mobilità docenti 2026 vincoli deroghe e allegati | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 18 marzo alle 14 | 30
Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per inviare le domande di mobilità per i docenti relativi al 2026. Durante l’evento in diretta previsto per mercoledì 18 marzo alle 14:30, Semeraro discuterà di vincoli, deroghe e allegati legati a questa procedura. Il question time si propone di chiarire le principali questioni e le scadenze da rispettare.
Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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