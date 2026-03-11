Mobilità docenti e ATA ordinanza in arrivo Novità sulle deroghe | facciamo il punto QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Mercoledì 11 marzo alle 17 | 15

Lunedì 10 marzo è stato firmato il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. Nei prossimi giorni sarà pubblicata un’ordinanza che conterrà le novità riguardanti le deroghe e le procedure di trasferimento. Mercoledì 11 marzo alle 17:15 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, in diretta streaming.

È stato sottoscritto ieri, martedì 10 marzo, il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande dei lettori in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube).