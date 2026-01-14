Strade rotte ed ascensori fuori uso al cimitero I miei genitori da 3 anni non possono portare fiori a mio fratello

Una lettrice segnala che da tre anni i genitori non possono portare fiori al loro figlio nel cimitero di Caserta, a causa di strade rotte e ascensori fuori uso. La situazione, che molte persone hanno osservato nel tempo, evidenzia uno stato di abbandono e degrado che richiede interventi immediati per garantire dignità e accessibilità ai visitatori.

ANNO NUOVO B@STARD@ VECCHI ELEMOSINA AIUTO TRA LE STRADE DEL PAESE E NESSUNO SI È FERMATO HOPE SIMIL BRETONCINA TROVATA IN FIN DI VITA DENUTRITA, DISIDRATATA E CON 4 COSTOLE ROTTE. 4/5 ANNI, TAGLIA M facebook

Buche, fango, strade dissestate: sui viali e in via Santo Stefano l’altra faccia dei cantieri x.com

