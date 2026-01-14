Strade rotte ed ascensori fuori uso al cimitero I miei genitori da 3 anni non possono portare fiori a mio fratello
Una lettrice segnala che da tre anni i genitori non possono portare fiori al loro figlio nel cimitero di Caserta, a causa di strade rotte e ascensori fuori uso. La situazione, che molte persone hanno osservato nel tempo, evidenzia uno stato di abbandono e degrado che richiede interventi immediati per garantire dignità e accessibilità ai visitatori.
Una segnalazione di una lettrice ha acceso nuovamente i riflettori sullo stato del cimitero di Caserta, descritto come in condizioni di abbandono e degrado ormai da anni. La segnalazione inviata alla redazione di CasertaNews, denuncia una situazione che limita l’accesso alle strutture, rendendo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
