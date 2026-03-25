Turismo marittimo e tempo libero | tendenze di un settore in crescita

Il settore del turismo marittimo sta registrando una crescita evidente, con un aumento della domanda di servizi e destinazioni legate al mare. Le preferenze dei visitatori si concentrano su esperienze personalizzate e di lusso, che consentono di vivere il mare in modo diretto e esclusivo. Questa tendenza si riflette in un incremento delle attività e delle offerte dedicate al tempo libero lungo le coste e nelle località marine.

Il turismo marittimo sta attraversando una fase di espansione significativa, sostenuta da una domanda sempre più orientata verso esperienze esclusive, personalizzate e a stretto contatto con il mare. Secondo le rilevazioni commentate da Wecansail, realtà attiva nel comparto del turismo nautico, nel 2025 la domanda di charter nel Mediterraneo è cresciuta del 25% rispetto all’anno precedente, un segnale che conferma la solidità di un comparto ormai centrale all’interno del più ampio mercato del tempo libero e delle vacanze premium. In questo scenario, l’esperienza in barca non viene più percepita come un prodotto di nicchia, ma come una modalità di viaggio capace di unire comfort, flessibilità e qualità del soggiorno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Turismo marittimo e tempo libero: tendenze di un settore in crescita Articoli correlati Leggi anche: Turismo: per il 2026 a Roma prevista ulteriore crescita in settore alberghiero Turismo in Puglia, settore in crescita ma le imprese lanciano l'allarme: "Mancano 15mila lavoratori"I dati emersi nel corso del Talent Day organizzato dalla Camera di Commercio di Bari per promuovere l'incontro tra domanda e offerta lavorativa Il... Altri aggiornamenti su Turismo marittimo Temi più discussi: Turismo e disabilità: presentata la guida Pisa, oltre i luoghi comuni / Comunicati / Novità / Homepage; Turismo balneare, Giannetta (FI): Occorre garantire stabilità agli operatori, aiutare i territori colpiti dalle mareggiate · ilreggino.it; Turismo, Genova consolida il posizionamento nazionale e internazionale alla BMT di Napoli; Santanchè: necessario un fondo di emergenza europeo per il turismo. Turismo, Jelinic Nel 2025 l'Italia è andata meglio dei competitor europeiROMA (ITALPRESS) – Il 2024 è stato definito da molti un anno record, in realtà nel 2025 siamo riusciti a fare meglio. E’ stato un ... iltempo.it L'Ue presenta la strategia industriale marittima per restare competitiviBRUXELLES - La Commissione Europea ha adottato la strategia industriale marittima nonché la strategia portuale per promuovere la competitività, la sostenibilità, la decarbonizzazione, la sicurezza e ... iltempo.it Siamo ai Boat Days 2026, uno degli eventi più interessanti dedicati al mondo della nautica. Barche, yacht, charter e turismo marittimo: il porto si trasforma in un punto d’incontro per appassionati e professionisti del settore. Un’occasione unica per vivere da v - facebook.com facebook Turismo balneare, Giannetta (FI): «Occorre garantire stabilità agli operatori, aiutare i territori colpiti dalle mareggiate» x.com