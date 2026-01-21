Turismo | per il 2026 a Roma prevista ulteriore crescita in settore alberghiero

Per il 2026, Roma si aspetta un ulteriore aumento nel settore alberghiero, con una stima di occupazione delle camere del 73,25 per cento, leggermente superiore rispetto all’anno precedente. Questa crescita riflette un consolidamento della vocazione turistica della città, che continua ad attrarre visitatori e a rafforzare il proprio ruolo come destinazione di rilievo nel panorama internazionale.

La media annua stimata di occupazione delle camere di albergo a Roma nel 2026 è del 73,25 per cento, con un incremento dello 0,55 per cento rispetto al 2025. Questo dato è emerso dalle rilevazioni effettuate da Smith Travel Research (Str), presentate oggi al Palazzo dei Congressi di Roma in occasione della 22ma edizione dell’Albergatore Day. Secondo le previsioni, cresceranno anche la tariffa media giornaliera (+0,2 per cento) e il ricavo per camera (+0,75 per cento). Il 2026 si profila come un anno di ulteriore espansione anche per l’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci, sia per quanto riguarda le rotte intercontinentali che per il network europeo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

