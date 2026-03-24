Polonia-Albania Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Giovedì sera a Varsavia si disputa la semifinale dei play-off di qualificazione ai Mondiali di calcio, con la Polonia che gioca in casa contro l’Albania. La partita è programmata per le 20:45. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote delle scommesse sono disponibili per gli appassionati interessati alle scommesse sportive.

La Polonia gioca in casa la semifinale dei play-off di qualificazione ai mondiali contro l’Albania, che va in scena giovedì sera a Varsavia. La selezione guidata dal tecnico Jan Urban aveva chiuso al secondo posto nel Gruppo G dietro l’Olanda, perdendo solamente una delle otto partite (contro la Finlandia). I biancorossi, che hanno vinto cinque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Polonia-Albania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIn Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente... Atalanta-Roma (sabato 03 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiUno dei match clou della 18esima giornata di Serie A è senza dubbio quello di sabato sera alla New Balance Arena fra Atalanta e Roma. Approfondimenti e contenuti su Polonia Albania Qualificazioni Mondiali... Temi più discussi: Ramadani in Nazionale; 16 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Qui non ci sono scappati di casa, fondamentale sarà la serenità. Pronostico Polonia-Albania: l’esperienza fa la differenzaPolonia-Albania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioniSemifinale playoff tra Albania e Polonia, in palio un posto nella finalissima che vale la qualificazione al Mondiale centro-nord americano del prossimo giugno. goal.com CALL-UPS. Nazionali | Nove biancocelesti convocati La lista completa Di seguito gli impegni dei nove calciatori biancocelesti convocati dalle rispettive Nazionali: ALBANIA - Elseid Hysaj Qualif. Mondiali 2026 | Polonia-A - facebook.com facebook Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione della gara Polonia - Albania (26/03) valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In caso di passaggio del turno l’Albania disputerà la gara successiva con Ucraina o Svezia (31/03). x.com