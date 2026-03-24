Il 26 marzo alle 20:45 si disputa la partita tra Galles e Bosnia nelle qualificazioni mondiali in Europa. In questa fase si decidono gli ultimi posti disponibili per il torneo del 2026, con una delle due nazionali che si sfiderà successivamente contro la vincente tra Italia e Irlanda del Nord. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di ottenere il pass per la fase finale.

In Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente tra Italia e Irlanda del Nord. I Dreigiau avranno il vantaggio di giocare entrambe le gare in casa in quanto testa di serie e vincitori della propria Nations League. Per queste 2 gare che possono valere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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