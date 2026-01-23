Tumore del retto tecnica innovativa per la rimozione all' ospedale di Vasto | Meno complicanze e recupero migliore

All’ospedale San Pio di Vasto sono state implementate tecniche innovative per la rimozione del tumore del retto. Recentemente, un intervento mini-invasivo eseguito dall’equipe del dottor Fabio Fiore ha permesso di trattare un paziente di 75 anni con minori complicanze e un recupero più rapido. Queste metodologie rappresentano un passo avanti nella chirurgia oncologica, offrendo nuove possibilità di cura e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Passi avanti sul fronte delle tecniche innovative in chirurgia, anche all'ospedale San Pio di Vasto. Nei giorni scorsi, infatti, è stato eseguito un intervento eseguito dall'equipe del direttore Fabio Fiore su un paziente di 75 anni per l'asportazione di un tumore del retto con approccio mini.

