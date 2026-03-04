Innovativa apparecchiatura per la cura del tumore al seno donata all' ospedale di Santarcangelo

Un nuovo apparecchio per la cura del tumore al seno è stato donato all'ospedale “Franchini” di Santarcangelo. Si tratta del sistema Sentimag SMS02, uno strumento che permette di individuare con maggiore precisione i linfonodi sentinella e le piccole lesioni nel reparto di Chirurgia ad indirizzo Senologico. La tecnologia si aggiunge alle attrezzature già presenti per migliorare le procedure diagnostiche e terapeutiche.

Il sistema con cui è possibile localizzare con precisione i linfonodi sentinella dono dell'associazione Paolo Onofri con il contributo di Riviera Banca La cura del tumore al seno, nel reparto di Chirurgia ad indirizzo Senologico dell'ospedale "Franchini" di Santarcangelo, si arricchisce di un'ulteriore innovativa apparecchiatura: il sistema Sentimag SMS02 con cui è possibile localizzare con precisione i linfonodi sentinella e le piccole lesioni non palpabili nei pazienti oncologici, specialmente nel cancro al seno, usando un metodo magnetico non radioattivo che sostituisce i vecchi traccianti radioattivi o coloranti blu.