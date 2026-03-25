Tubercolosi alla materna Test per bambini e personale

È stato segnalato un caso di tubercolosi in una scuola dell’infanzia statale situata in via Milano, nella sezione al primo piano. La stessa struttura ospita anche una scuola paritaria della fondazione Calleri Gamondi. A seguito della scoperta, sono stati avviati test diagnostici sia per i bambini che per il personale scolastico coinvolto. La situazione ha portato all’attivazione delle procedure sanitarie previste.

Un caso di tubercolosi alla scuola dell’infanzia, in una delle tre sezioni a carattere statale che hanno sede al primo piano dello stabile di via Milano, sopra la scuola dell’infanzia paritaria della fondazione Calleri Gamondi. Il caso riguarda una bambina e l’autorità sanitaria ha fatto scattare la procedura che prevede i test per tutti i compagni e per il personale. Per quanto riguarda la scuola della Calleri Gamondi, per il momento solo le inservienti saranno sottoposte a test in quanto le due scuole condividono il refettorio (prima utilizzato da una e poi dall’altra) e potrebbero essere venute a contatto con eventuali infetti. Al riguardo, la presidente Lisa Ardito ha diffuso un’informativa alle famiglie via whatsapp. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tubercolosi alla materna. Test per bambini e personale Articoli correlati Leggi anche: Due tentati rapimenti di bambini alla scuola materna: «Avevano la foto sul cellulare». Caccia alla finta babysitter, paura a Roma “Tubercolosi in Italia”. Allarme nella scuola, un caso già accertato: “Test in corso”È stato accertato un caso di tubercolosi all’interno dell’Isis Sandro Pertini di Monfalcone, in provincia di Gorizia. 21. Health Determinants and Indicators (Part -2) / PSM Made Simple for NEET PG and FMGE Una selezione di notizie su Tubercolosi alla materna Test per... Discussioni sull' argomento Tubercolosi alla materna. Test per bambini e personale; Bimbo positivo alla tubercolosi: scattano i controlli nella scuola. Tubercolosi alla materna. Test per bambini e personaleUn caso di tubercolosi alla scuola dell’infanzia, in una delle tre sezioni a carattere statale che hanno sede al primo piano dello stabile di via Milano, sopra la scuola dell’infanzia paritaria della ... ilgiorno.it Tubercolosi, l’Oms raccomanda nuovi strumenti diagnostici per accelerare le diagnosiTest portatili e semplici da usare avvicinano la diagnosi di tubercolosi al luogo in cui le persone cercano regolarmente assistenza. quotidianosanita.it La tubercolosi è ancora oggi è la prima causa di morte per malattia infettiva a livello globale. Nel 2024 ha causato oltre 1 milione di decessi. Causata dal bacillo di Koch, colpisce principalmente i polmoni e si trasmette per via aerea. È una malattia "lenta": il bat - facebook.com facebook Giornata contro la tubercolosi. Casi record nel mondo: 10 milioni l’anno. In calo in Europa dove pesa però l'antibiotico-resistenza. Dai raggi UV salva-filari al vino "zero alcol" made in Italy: la scienza rivoluziona la vigna e il calice. 14.50, Rai3 x.com