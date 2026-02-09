Tubercolosi in Italia Allarme nella scuola un caso già accertato | Test in corso

Questa mattina si è diffusa la notizia di un caso di tubercolosi nella scuola Isis Sandro Pertini di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Le autorità hanno già avviato i test per verificare eventuali contagi tra studenti e insegnanti. La scuola resta aperta, ma si stanno prendendo tutte le precauzioni del caso. La notizia ha creato allarme tra genitori e cittadini.

È stato accertato un caso di tubercolosi all'interno dell' Isis Sandro Pertini di Monfalcone, in provincia di Gorizia. A comunicarlo ufficialmente è stata l' Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi), che ha subito attivato i protocolli previsti. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, si tratterebbe di un caso isolato, che al momento non desta particolari preoccupazioni. «Sono state messe in atto tutte le misure previste dalle linee guida nazionali e regionali per il controllo della tubercolosi», fa sapere Asugi. La tempestività dell'intervento è uno degli aspetti centrali sottolineati dall'azienda sanitaria.

