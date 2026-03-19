Grande Fratello Vip la parolaccia di Ilary Blasi in diretta nella prima puntata | Ma tu sei rimasto minia ops scusate - VIDEO

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi ha pronunciato una parolaccia in diretta, dicendo:

Gaffe di Ilary Blasi nella prima puntata del GF Vip 2026 Partenza con parolaccia per Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026. La conduttrice, nella prima puntata del reality in onda martedì 17 marzo, si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web. Alla fine di uno scambio tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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