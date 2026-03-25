Truffano una 91enne con il finto incidente ma vengono arrestati dai carabinieri

Due persone provenienti da Napoli sono state arrestate dai Carabinieri di Travesio dopo aver tentato di truffare una donna di 91 anni con la finta versione di un incidente stradale. I militari hanno intercettato i sospetti poco dopo che avevano messo in atto il raggiro nei confronti dell’anziana. L’intervento ha permesso di bloccare i due prima che riuscissero a portare a termine la truffa.

Il caso è successo a Travesio. Fermate due persone provenienti da Napoli L’Arma dei Carabinieri ha sventato una truffa agli anziani a Travesio, arrestando in flagranza due persone provenienti da Napoli, che avevano poco prima raggirato una pensionata di 91 anni con il solito copione del finto incidente stradale. L’operazione, frutto della sinergia tra i reparti di Pordenone e Udine, ha permesso di recuperare l’intera refurtiva. Intorno alle 15 del 23 marzo, una vedova classe 1935 di Travesio riceve una telefonata da un sedicente “maresciallo dei Carabinieri”, che la informa di un grave sinistro stradale causato dalla figlia, con urgente necessità di pagare “spese processuali” per evitare conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Truffano una 91enne con il finto incidente ma vengono arrestati dai carabinieri Articoli correlati Truffano un anziano fingendosi Carabinieri ma vengono scoperti: arrestatiSono accusati di aver raggirato un 82enne della provincia di Siena, con la tecnica dei “finti Carabinieri”. Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uominiLodi, 6 febbraio 2026 – Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: due arresti due uomini e recuperati 6mila euro.