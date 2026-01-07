Estrazione della Lotteria Italia 2025-2026 | assegnati in Piemonte 16 premi fino a 100mila euro quali sono i biglietti vincenti

L’estrazione della Lotteria Italia 2025-2026 si è svolta il 6 gennaio durante “Affari tuoi” su Rai 1, condotto da Stefano De Martino. In Piemonte sono stati assegnati 16 premi, alcuni fino a 100 mila euro. Ecco l’elenco dei biglietti vincenti e le relative vincite, per conoscere i numeri che hanno portato a premi i partecipanti della regione.

Si è svolta ieri sera, 6 gennaio, l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, durante la trasmissione "Affari tuoi" in onda su Rai 1, con Stefano De Martino. Nessuno dei cinque biglietti con premi milionari (da 1 a 5 milioni) è stato venduto in Piemonte, dove però sono stati assegnati 16 premi fino a 100mila euro.

