Questa mattina a Novara, un uomo ha rubato un bancomat in un supermercato e lo ha usato subito dopo per comprare gratta e vinci e sigarette. La stessa persona ha anche sottratto un portafogli, ma la vittima si è accorta subito del furto. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ai movimenti delle carte di credito, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo in poche ore.

Ruba un portafogli, ma la vittima si accorge subito del furto e viene rintracciato grazie alle telecamere e ai movimenti delle carte di credito rubate. È successo la mattina del 13 gennaio a Novara alla Tigros di via Monte San Gabriele. La vittima, un uomo di 65 anni, aveva all’interno del portafogli documenti personali, le chiavi di casa e due carte di pagamento. Pochi minuti dopo il furto, la moglie dell’uomo, controllando l’home banking, ha scoperto che qualcuno stava già utilizzando il bancomat. In totale tre operazioni non autorizzate, per una spesa complessiva di oltre 130 euro, effettuate tra Novara e Vespolate.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Novara Ruba

Durante la notte di Capodanno, a L'Aquila, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato gratta e vinci e sigarette, quindi fuggendo in bicicletta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Novara Ruba

Argomenti discussi: Ruba un bancomat in un supermercato a Novara e lo usa per comprare gratta e vinci e sigarette; Ruba portafoglio e bancomat all’ex: donna e compagno raggiunti dagli avvisi di garanzia; Ruba carte di credito, compra di tutto: al proprietario arrivano le notifiche e lo fa arrestare; Torre del Greco, auto contro sede della banca per rubare bancomat.

Ordigno per scardinare il bancomat, banda fugge su un'auto rubataAssalto nella notte al bancomat della filiale del banco di Sardegna a Orosei, in località Sos Alinos. la banda è entrata in azione intorno alle tre, piazzando un ordigno proprio davanti alla struttura ... rainews.it

Viareggio, scuola svaligiata in pieno giorno: 16 smartphone e un bancomat rubati, fermati i ladriIl colpo al liceo classico Carducci. Uno dei due malviventi è stato preso poco dopo mentre stava mettendo a segno un altro furto in un'abitazione ... corrierefiorentino.corriere.it

Abili ladri salgono sui bus o in metro con pos pirata: possono riuscire a rubare anche un massimo di 50 euro a ogni contatto con carte di credito o bancomat se non protetti. Diverse segnalazioni alle forze dell'ordine soprattutto nelle zone del centro di Napoli.. - facebook.com facebook

Auto contro banca per rubare il bancomat, caccia ai banditi. Colpo fallito nel Napoletano, al vaglio le immagini videosorveglianza #ANSA x.com