Valsorda alberi caduti sulla SP 239 | modifiche alla viabilità Chiuso un tratto della provinciale

A Valsorda, sulla SP 239, si sono verificati alberi caduti a causa della neve, rendendo necessario un intervento di sicurezza. La Provincia di Perugia ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della strada tra il km. per garantire l'incolumità degli utenti. La viabilità sarà ripristinata non appena le condizioni lo consentiranno, con aggiornamenti delle autorità competenti.

A causa della presenza di alberature cadute o inclinate per il peso della neve, il servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto, con apposita ordinanza, l’interruzione temporanea del traffico veicolare lungo la provinciale SP 239, in Valsorda, nel tratto compreso tra il km.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

