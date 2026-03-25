OpenAI ha deciso di chiudere Sora, l’applicazione di intelligenza artificiale dedicata alla creazione di video, dopo soli sei mesi di attività. La decisione è stata comunicata martedì e coincide con la cessazione dell’accordo con Disney. La società ha motivato la scelta con il crescente numero di contenuti deepfake e video controversi generati tramite l’app.

OpenAI ha annunciato martedì la chiusura improvvisa di Sora, l’applicazione per la creazione di video generati dall’intelligenza artificiale che aveva conquistato la vetta dell’App Store di Apple appena sei mesi fa. La decisione arriva dopo crescenti preoccupazioni sulla proliferazione di deepfake realistici e contenuti controversi sulla piattaforma. In un breve messaggio pubblicato sui social media, l’azienda dietro ChatGPT ha comunicato di dire “addio all’app Sora”, promettendo di condividere presto maggiori dettagli su come gli utenti potranno preservare i contenuti già creati. “A tutti coloro che hanno creato con Sora, condiviso e costruito una comunità attorno ad esso: grazie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Troppi deepfake e video controversi”: OpenAI chiude Sora dopo appena 6 mesi. E salta l’accordo con Disney

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