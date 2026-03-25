OpenAI chiude il generatore video Sora e rompe il patto con Disney

OpenAI ha comunicato la cessazione del progetto Sora, il sistema di creazione video lanciato alla fine del 2024. La decisione è stata annunciata ufficialmente e si aggiunge alla recente rottura di accordi tra l’azienda e un importante partner del settore dell’intrattenimento. La chiusura del generatore video si inserisce in un quadro di revisioni strategiche da parte di OpenAI.

(Adnkronos) – OpenAI ha annunciato ufficialmente la chiusura di Sora, lo strumento di generazione video che aveva debuttato alla fine del 2024 suscitando enormi aspettative nel settore dei media. La decisione, comunicata da Sam Altman ai dipendenti e anticipata dal Wall Street Journal, segna la fine definitiva sia dell'applicazione dedicata che dell'accesso API per gli sviluppatori. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, la tecnologia di Sora non sarà integrata all'interno di ChatGPT, sancendo un brusco arresto per uno dei progetti più ambiziosi dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale creativa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Sora in ChatGPT: OpenAI rivoluziona la creazione videoOpenAI sta valutando l’integrazione del suo strumento di generazione video, Sora, direttamente all’interno dell’applicazione ChatGPT.

OpenAI annuncia un cambio importante: è al lavoro su una “super app” Desktop con ChatGPT, generatore di codici e bowserOpenAI prepara una svolta strategica che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo l’AI ogni giorno.

Aggiornamenti e notizie su OpenAI chiude

Temi più discussi: OpenAI ha chiuso Sora, la app per creare video realistici con l’IA; OpenAI chiude Sora e salta l'accordo con Disney; OpenAI punta sulla produttività estrema: in lavorazione una 'super app' Desktop che include ChatGPT, browser e generatore di codici; Il generatore video OpenAI Sora sta per arrivare su ChatGPT.

Sora chiude: perché OpenAI abbandona il suo generatore di video AI dopo due anniOpenAI chiude in modo ufficiale il progetto Sora, il generatore AI di video che aveva debuttato col botto due anni fa proponendo risultati ultrarealistici e che nel tempo aveva accolto anche una piatt ... wired.it

OpenAI chiude il generatore video Sora e rompe il patto con DisneyLa società di San Francisco interrompe lo sviluppo del tool video e rinuncia all'investimento miliardario del colosso dell'intrattenimento. La nuova strategia punta sul consolidamento di Codex e ChatG ... adnkronos.com

OpenAI, l’azienda che ha prodotto ChatGPT e una delle più importanti nel settore dell’intelligenza artificiale, ha detto inaspettatamente che chiuderà Sora, la sua app per generare video - facebook.com facebook

OpenAI chiude Sora dopo soli sei mesi, cosa è successo all’app AI dlvr.it/TRh9lj x.com