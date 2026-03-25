L’allenatore della squadra ha dichiarato che, partendo con zero punti, è possibile raggiungere la zona playoff puntando sui giovani. Ha inoltre sottolineato che la squadra è cresciuta e ha trovato un suo equilibrio, citando alcuni giocatori come esempio del miglioramento. La squadra ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite e si prepara alle prossime gare con fiducia.

Chi lo frequenta nella quotidianità, descrive Emanuele Troise come un napoletano atipico. Che non ha perso la solarità partenopea, ma che dalla sua città si è dovuto staccare (anche un po' emotivamente) nella costruzione della sua carriera in panchina. Oggi, rimettendosi in discussione dopo il doloroso esonero di Arezzo, sta provando a portare il Lumezzane nei playoff. Missione tutt’altro che scontata, considerando il punto di partenza. Ma partiamo da oggi: ottavo posto a cinque giornate dal termine. Non partecipare alla post-season sarebbe una delusione. “Da un lato sì, mi dispiacerebbe. Ma abbiamo sempre rincorso e un po’ di affanno può essere fisiologico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troise: "Da zero punti alla zona playoff con i giovani. Si può fare"

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Psiche abbandonata. Un volto si inclina. La luce rivela, l’ombra nasconde. Ha guardato l’amore… e lo ha perso. Palazzo Pitti, Firenze foto Antonio Troise. Text in collaboration with my personal editor, Shadow & Light # #antoniotroise #art #Scultura #sculpture - facebook.com facebook