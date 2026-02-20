La Fabo passeggia con Casale Ora la zona playoff è a due punti

La squadra di basket Fabo Montecatini ha battuto Novipiù con un punteggio di 94-69, un risultato che avvicina le posizioni playoff di due punti. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione convincente di Aukstikalnis, che ha segnato 17 punti, e Chinellato, con 18. La partita si è svolta domenica pomeriggio, davanti a un pubblico numeroso. La squadra ora guarda con più fiducia alle prossime sfide, sperando di consolidare la propria posizione in classifica. La prossima partita sarà decisiva per il cammino verso i playoff.

Fabo 94 Novipiù 69 FABO MONTECATINI: Rossi 4, Mastrangelo 11, Aukstikalnis 17, Sgobba 7, Tsetserukou 12; Chinellato 18, Giombini 8, Kamate 8, Zugno 4, Dell'Uomo 3, Natali 2, Antonelli 1. All. Sacchetti. NOVIPIÙ MONFERRATO: Guerra 7, Zanzottera 22, Iacorossi, Marcucci 13, Dia 4; Rupil 13, Osatwna 4, Mossi 2, Quaroni 2, Flueras 2, D'ambrosio Angelillo ne, Martinoni ne. All. Corbani. Arbitri: Di Franco, Fusari e Petruzzi. Parziali: 30-17, 55-37, 73-51. Basta poco più di un quarto per trasformare il confronto fra Fabo e Casale Monferrato in un allenamento con vista sulla fondamentale trasferta di Vicenza: gli aironi sgommano nel primo quarto e poi impostano il pilota automatico, imponendosi 95-69 senza mai correre rischi.