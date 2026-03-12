Su Pluto TV si annuncia l’arrivo della terza edizione dell’International Pairs, torneo di freccette che vede in gara rappresentanti di dodici nazioni. L’evento, organizzato da MODUS Super Series, sarà trasmesso sulla piattaforma streaming e coinvolgerà numerosi giocatori di rilievo nel settore. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, offrendo agli appassionati un palinsesto ricco di partite e sfide internazionali.

Nuovo appuntamento per gli amanti delle freccette: dal 20 al 25 aprile su Pluto TV, la piattaforma streaming gratuita di Paramount, verrà trasmesso l’International Pairs 3, il torneo organizzato da MODUS Super Series. Arrivato alla sua terza edizione, il torneo riunirà ancora una volta coppie di giocatori provenienti da 12 nazioni in giro per il mondo. Con una copertura 24 ore su 24, Pluto TV e MODUS Super Series garantiranno la visione dell'evento dalla fase a gironi fino alla finale di sabato 25 aprile. Tanti i big che prenderanno parte all'International Pairs 3, tra campioni del mondo BDO e WDF, ex possessori di PDC Tour Card e la pioniera Fallon Sherrock, la prima donna a vincere una partita al PDC World Darts Championship e la prima a realizzare un 9-darter televisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Freccette, su Pluto TV arriva l'International Pairs 3: 12 nazioni e tanti big in gara

