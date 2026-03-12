L’esercito israeliano ha deciso di archiviare il procedimento giudiziario riguardante cinque militari accusati di aver commesso violenza sessuale su un detenuto palestinese nel luglio 2024. Dopo un’indagine, le autorità militari hanno concluso che non ci sono prove sufficienti per procedere con l’accusa. Di conseguenza, i soldati coinvolti non saranno perseguiti.

Il caso è chiuso. I soldati dell’Idf accusati di aver stuprato un detenuto palestinese nel luglio 2024 non saranno perseguiti. L’esercito israeliano infatti ha annunciato che archivierà il caso dei i cinque militari filmati mentre commettevano gravi abusi su un uomo rinchiuso nel centro di detenzione di Sde Teiman, nel deserto del Nagev. Il video delle violenze ripreso dalle telecamere interne, che causarono danni all’addome, al retto e costole rotte, fu trasmesso per la prima volta in agosto dal canale israeliano Channel 12 e poi rilanciato dai media di tutto il mondo, compresa la Cnn e il Guardian. Ora il procuratore militare Itay Offir ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese

