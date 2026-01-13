Piano asfalti investimento da 5 milioni di euro Sindaca e assessore | Manutenzione senza precedenti
L’amministrazione comunale ha avviato un maxi piano asfalti, con un investimento di 5 milioni di euro, per migliorare la rete stradale della città. La sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni hanno aggiornato sui lavori in corso e sui risultati attesi, sottolineando l’importanza di questa manutenzione straordinaria per garantire sicurezza e qualità delle vie urbane.
Prosegue il maxi piano asfalti messo in campo dall’amministrazione comunale. E mentre sono in corso gli ultimi interventi programmati, la sindaca Franca Foronchi, insieme con l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, fa il punto sulle strade e vie interessate dai lavori da inizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
