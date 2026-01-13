Piano asfalti investimento da 5 milioni di euro Sindaca e assessore | Manutenzione senza precedenti

L’amministrazione comunale ha avviato un maxi piano asfalti, con un investimento di 5 milioni di euro, per migliorare la rete stradale della città. La sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni hanno aggiornato sui lavori in corso e sui risultati attesi, sottolineando l’importanza di questa manutenzione straordinaria per garantire sicurezza e qualità delle vie urbane.

Piano asfalti. Dal 2022 a Cattolica investiti oltre 5 milioni per le strade - Prosegue il piano asfalti messo in campo dall’Amministrazione comunale di Cattolica, che prevede un investimento, negli anni, di 5 milioni di euro. msn.com

Cattolica. Strade, asfalti per 5 milioni di euro - “È un piano di manutenzione senza precedenti per migliorare la sicurezza, la ... lapiazzarimini.it

