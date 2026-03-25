Trescore professoressa accoltellata alle scuole medie da uno studente | è grave

Una professoressa di 57 anni è stata ferita con un coltello prima dell'inizio delle lezioni in una scuola media di Trescore Balneario. L’episodio si è verificato in via Damiano Chiesa, coinvolgendo uno studente. La donna è stata trasportata in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Trescore Balneario. Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata prima dell’inizio delle lezioni in via Damiano Chiesa. L’allarme è scattato attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo, quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie. Sul posto i carabinieri di Trescore Balneario, un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Secondo le prime informazioni ad aggredire C.M., insegnante di francese, sarebbe stato un ragazzo della classe terza che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci, per poi colpirla nei corridoi. All’interno della scuola i carabinieri per ricostruire l’accaduto e gli psicologici per seguire i giovani studenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Trescore, professoressa accoltellata alle scuole medie: è grave Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trescore professoressa accoltellata... Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente, è graveL'aggressione sarebbe avvenuta all'ingresso dell'istituto Comprensivo del comune bergamasco. La donna, 58 anni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso ... rainews.it Trescore Balneario (Bergamo), insegnante accoltellata da uno studente di terza media davanti a scuola: è graveTrescore Balneario (Bergamo), insegnante accoltellata da uno studente di terza media davanti a scuola: è grave ... blitzquotidiano.it