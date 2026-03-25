Un episodio si è verificato questa mattina davanti a una scuola in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 13 anni ha colpito con un coltello una docente di 57 anni. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni considerate molto gravi. La polizia ha fermato lo studente, che ora si trova in stato di fermo. La scuola è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche.

Un drammatico episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Uno studente di 13 anni ha accoltellato la propria insegnante di francese, la 57enne Chiara Mocchi, davanti alla scuola media del paese. Poco prima del suono della campanella, nel corridoio antistante l'aula della 3ª A, il ragazzo — che indossava abiti mimetici e una maglietta con la scritta "Vendetta" — ha colpito la donna con diversi fendenti alla gola e all'addome. La professoressa è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove versa in condizioni critiche e deve affrontare un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trescore Balneario, studente di 13 anni accoltella la professoressa davanti a scuola: è gravissima

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