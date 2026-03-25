Trescore Balneario studente accoltella un' insegnante | è grave

A Trescore Balneario uno studente ha accoltellato un'insegnante durante le lezioni alla scuola media Leonardo Da Vinci. La donna, di 57 anni, è stata ferita al collo e all’addome ed è attualmente in condizioni gravi. La polizia ha fermato l’aggressore, che ora si trova in custodia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

L'aggressione è avvenuta alla scuola media Leonardo Da Vinci. La docente, 57 anni, è stata colpita al collo e all'addome. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trescore Balneario, studente accoltella un'insegnante: è grave Articoli correlati Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissimaTrescore Balneario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Ennesima aggressione a scuola: un’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente,... Studente accoltella un professore fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUn 58enne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. News - Bergamo choc. Studente accoltella insegnante davanti alla scuola 25/3/2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trescore Balneario Temi più discussi: Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave. Professoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, grave in ospedaleUn'aggressione shock ha colpito una docente di francese. Indagini in corso per chiarire le motivazioni dell'attacco ... italiaoggi.it Studente di terza media accoltella una prof fuori scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne, Valditare: subito norme anti coltelliUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it Uno studente ha accoltellato un’insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La vittima, 57enne, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Secondo - facebook.com facebook Uno studente delle medie ha accoltellato una professoressa prima dell’ingresso a scuola. È successo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. […] Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire la professoressa sarebbe uno studente di terza media. La vit x.com