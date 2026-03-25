Trescore Balneario studente accoltella un' insegnante | è grave

Da ilgiorno.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trescore Balneario uno studente ha accoltellato un'insegnante durante le lezioni alla scuola media Leonardo Da Vinci. La donna, di 57 anni, è stata ferita al collo e all’addome ed è attualmente in condizioni gravi. La polizia ha fermato l’aggressore, che ora si trova in custodia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

L'aggressione è avvenuta alla scuola media Leonardo Da Vinci. La docente, 57 anni, è stata colpita al collo e all'addome. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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