Tpl l’abbonamento scontato Treni tram e bus con un solo ticket per tutti i residenti della Metrocittà

Tpl è l’abbonamento integrato e scontato che permette ai residenti della Metrocittà di utilizzare treni, tram e bus con un solo biglietto. Questa soluzione mira a semplificare gli spostamenti quotidiani, offrendo un’opzione conveniente e pratica per muoversi all’interno dell’area metropolitana. La misura, in fase di definizione, sarà disponibile entro la fine dell’anno e rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto più accessibile.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Entro la fine dell'anno un pendolare di Scarperia potrà recarsi con il bus extraurbano alla stazione di Borgo San Lorenzo, salire sul treno regionale fino a Santa Maria Novella e poi andare a lavoro in bus o in tramvia con un unico abbonamento, e per di più scontato, che la sindaca di Firenze e della Metrocittà Sara Funaro sta mettendo a punto. E come lui potranno farlo i pendolari di Empoli, di Pontassieve, di Reggello o di Montespertoli e insomma di tutti i comuni della 'vecchia' provincia di Firenze. C'è dell'altro: più si risiede lontani da Firenze più il pass avrà costi contenuti.

