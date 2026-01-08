Lavori sulla linea Adriatica scattano le modifiche alla circolazione dei treni | cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni

Dal 14 gennaio, sulla linea Adriatica Pescara-Foggia, prenderà il via la terza fase di lavori di potenziamento strutturale e tecnologico. Le modifiche alla circolazione dei treni prevedono cancellazioni e servizi sostitutivi con bus, per un periodo di 10 giorni. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia - Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico saranno eseguiti tra le stazioni di San Vito/Lanciano e San Severo ... ilpescara.it

Il canale sotto Adriatica e ferrovia: «Così preveniamo gli allagamenti» - Interventi che hanno il preciso e importante obiettivo di mettere fine agli allagamenti che interessano ormai da tempo la zona della città adriatica al confine con Fano. corriereadriatico.it

Linea #Pescara- #Foggia, al via la terza fase dei lavori di potenziamento x.com

Lavori sulla Linea Ferroviaria Roma – Orte: bus sostitutivi per Poggio Mirteto e Fara in Sabina - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.