Lavori sulla linea Adriatica scattano le modifiche alla circolazione dei treni | cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni
Dal 14 gennaio, sulla linea Adriatica Pescara-Foggia, prenderà il via la terza fase di lavori di potenziamento strutturale e tecnologico. Le modifiche alla circolazione dei treni prevedono cancellazioni e servizi sostitutivi con bus, per un periodo di 10 giorni. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.
Prenderà il via il prossimo 14 gennaio la terza fase di interventi di potenziamento strutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia. Per consentire i lavori, per circa dieci giorni, la circolazione dei treni subirà delle modifiche, con limitazioni di percorso, cambi di orario. 🔗 Leggi su Baritoday.it
