Dal mare al cuore della città il viaggio della Fiamma Olimpica | il programma e le modifiche alla viabilità
Il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Rimini, previsto per lunedì 5 gennaio, comporterà modifiche temporanee alla viabilità cittadina. Durante il transito del corteo, alcune strade saranno interdette al traffico per garantire la sicurezza. Di seguito vengono illustrate le principali variazioni e indicazioni utili per gli spostamenti in quella giornata.
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Rimini, previsto per lunedì 5 gennaio, la viabilità cittadina subirà temporanee interruzioni esclusivamente durante il transito del corteo. Le modifiche alla circolazione interesseranno il percorso che dal lungomare conduce. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
