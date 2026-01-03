Dal mare al cuore della città il viaggio della Fiamma Olimpica | il programma e le modifiche alla viabilità

Il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Rimini, previsto per lunedì 5 gennaio, comporterà modifiche temporanee alla viabilità cittadina. Durante il transito del corteo, alcune strade saranno interdette al traffico per garantire la sicurezza. Di seguito vengono illustrate le principali variazioni e indicazioni utili per gli spostamenti in quella giornata.

