A San Giovanni Teatino, il presepe vivente torna nel 2026, giovedì 3 gennaio alle ore 17, con la quarta edizione. L’evento, che coinvolge anche un laboratorio per i più piccoli, prevede alcune modifiche alla viabilità locale. Di seguito il programma dettagliato e le indicazioni per la partecipazione, per garantire un’esperienza piacevole e ordinata.

Torna anche nel 2026 il presepe vivente di San Giovanni Teatino, la quarta edizione in programma sabato 3 gennaio, dalle ore 17.30, nel quartiere “Li Vasse” (tra via Salara e piazzetta De Berardinis). La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino insieme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A San Giovanni Teatino il presepe vivente e un laboratorio per i piccoli: il programma e le modifiche alla viabilità

Leggi anche: A Cesenatico torna 'Il pesce fa festa': tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta in programma

Leggi anche: San Giovanni, chiusura temporanea di via Suor Eleonora Gori: modifiche alla viabilità dal 24 al 28 novembre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Eventi in Abruzzo nel weekend dal 2 al 4 gennaio 2026; Brecciarola, nonostante la pioggia si accende il presepe vivente di suor Vera: Un messaggio di pace [FOTO]; Natale Accessibile ON ICE: la magia del ghiaccio per tutti, nessuno escluso; Successo a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati “I Colori del Pentagramma” e il soprano Chiara Tarquini [FOTO].

A San Giovanni Teatino il presepe vivente e un laboratorio per i piccoli: il programma e le modifiche alla viabilità - Edoardo Fabio Leonzio, nato il 9 dicembre 2025, sarà il Bambinello; il percorso partirà da via Sinello, dove si svolgerà l’Annunciazione, per proseguire in via Salara e terminare in via Sangro, davant ... chietitoday.it