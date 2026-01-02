A San Giovanni Teatino il presepe vivente e un laboratorio per i piccoli | il programma e le modifiche alla viabilità
A San Giovanni Teatino, il presepe vivente torna nel 2026, giovedì 3 gennaio alle ore 17, con la quarta edizione. L’evento, che coinvolge anche un laboratorio per i più piccoli, prevede alcune modifiche alla viabilità locale. Di seguito il programma dettagliato e le indicazioni per la partecipazione, per garantire un’esperienza piacevole e ordinata.
Torna anche nel 2026 il presepe vivente di San Giovanni Teatino, la quarta edizione in programma sabato 3 gennaio, dalle ore 17.30, nel quartiere “Li Vasse” (tra via Salara e piazzetta De Berardinis). La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino insieme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
A San Giovanni Teatino il presepe vivente e un laboratorio per i piccoli: il programma e le modifiche alla viabilità - Edoardo Fabio Leonzio, nato il 9 dicembre 2025, sarà il Bambinello; il percorso partirà da via Sinello, dove si svolgerà l’Annunciazione, per proseguire in via Salara e terminare in via Sangro, davant ... chietitoday.it
