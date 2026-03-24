Governo si dimettono Delmastro e Bartolozzi Meloni chiede il passo indietro anche a Santanchè

Il sottosegretario alla Giustizia ha rassegnato le dimissioni in seguito a un episodio relativo a un locale di Roma gestito in società con la figlia di un prestanome appartenente al clan Senese. Nelle stesse ore, anche un altro sottosegretario ha annunciato le proprie dimissioni, mentre il presidente del Consiglio ha chiesto a un'altra ministra di fare un passo indietro.

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan Senese. Delmastro ha annunciato le sue dimissioni sostenendo di non aver fatto niente di scorretto, ma di lasciare il suo posto nell’interesse della nazione. La polemica su Delmastro era esplosa a pochi giorni dal referendum sulla giustizia, dopo che si era scoperto che il sottosegretario ed esponente di Fratelli d’Italia era entrato in società con la figlia 18enne del prestanome Mauro Caroccia. Delmastro aveva poi lasciato la società e sostenuto di non aver avuto più rapporti con Caroccia. A lasciare è anche Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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