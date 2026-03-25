Trekking a Genova | i guardiani di levante

A Genova, un percorso di trekking si snoda tra torri, fortezze e mura che si integrano nel paesaggio naturale. Il sentiero si sviluppa verso le alture illuminate dalla luce primaverile, passando per il Forte di Santa Tecla, il Forte Richelieu e le creste del Forte Monteratti. Questi siti rappresentano i principali punti di interesse lungo il tragitto che si affaccia sulle aree più elevate della città.

Torri, fortezze, muri e la natura che in parte li ha reintegrati nel paesaggio sono il leitmotiv di questo percorso che sale verso le alture inondate dalla luce primaverile, dove si trovano il Forte di Santa Tecla, il Forte Richelieu e le creste panoramiche del Forte Monteratti. Non è solo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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