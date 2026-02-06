Missione natura Tempo di bilanci per i guardiani

La Comunità montana di Morbegno ha appena fatto il punto sui risultati delle guardie ecologiche. Dopo mesi di interventi e controlli, il lavoro delle guardie è stato riconosciuto come fondamentale per tutelare l’ambiente locale. La comunità ringrazia tutti coloro che si sono impegnati, sottolineando il ruolo chiave di queste figure nella salvaguardia della natura. È tempo di bilanci, ma anche di riflettere su quanto ancora bisogna fare.

La Comunità montana di Morbegno ringrazia le sue guardie ecologiche per il prezioso lavoro effettuato. Vigilanza e accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale, attività di prevenzione e informazione, supporto agli enti locali, collaborazione in emergenze ambientali: un impegno a 360 gradi, per il territorio e per la collettività, caratterizza il ruolo delle guardie ecologiche volontarie in forza alla Cm di Morbegno, 17 in totale, che nel 2025 hanno svolto 169 servizi per 1800 ore di presidio. "I nostri volontari svolgono con impegno, passione e competenza un lavoro prezioso che va a vantaggio di tutto il territorio, per la vigilanza, la prevenzione e l’educazione ambientale – sottolinea l’assessore all’Agricoltura e alle Foreste della Cm morbegnese Basilio Lipari -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Missione natura. Tempo di bilanci per i guardiani Approfondimenti su Morbegno guardie La missione di cittadini e scuole: "Restituiamo spazio alla natura" Si celebra. San Sebastiano. Tempo di bilanci In occasione della festività di San Sebastiano, si presenta un aggiornamento sulle attività della polizia locale nel 2025. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Morbegno guardie Argomenti discussi: Missione natura. Tempo di bilanci per i guardiani; Pnrr: dalla programmazione alle revisioni poca attenzione ai problemi più urgenti; Natura - Meraviglie senza tempo: Ep. 2 - Baia di Ha Long Video; PNRR scuola, l’ANP alza la voce: senza revisori e con regole rigide sulle firme rischiamo il blocco totale dei fondi. Missione natura. Tempo di bilanci per i guardianiLa Comunità montana di Morbegno ringrazia le sue guardie ecologiche per il prezioso lavoro effettuato. Vigilanza e accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale, attività di prevenzion ... ilgiorno.it DR COSTRUZIONI La nostra missione è rispettare l'ambiente e la natura. FOTOVOLTAICO DR facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.