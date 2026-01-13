La Via del Mare di Levante Tappa 1 – Golfo di Genova | Nervi Monti Giugo e Cordona Sori

La prima tappa della Via del Mare di Levante si svolge nel Golfo di Genova, partendo da Nervi, passando per i Monti Giugo e Cordona, fino a Sori. A Nervi, dalla Chiesa di San Rocco a Sant’Ilario, si può ammirare un suggestivo panorama del mare e della costa, offrendo un’introduzione tranquilla e autentica a questo percorso lungo la riviera ligure.

Genova Nervi segna l'esordio della Via del Mare di Levante T1. A Sant'Ilario, dalla Chiesa di San Rocco si apre come un profondo respiro la vista sulla costa e il Golfo di Genova. Dal Monte Giugo (487 m), notevole punto panoramico sul litorale inondato di luce, teniamo l'infinito nel palmo.

