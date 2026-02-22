Travolto dalla motozappa e gravemente ferito un uomo | i medici evitano l' amputazione di una gamba

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una motozappa nelle campagne di Giardinello, in contrada Tanasso, a causa di un malfunzionamento dell’attrezzo. I soccorritori intervenuti sul posto hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove i medici sono riusciti a evitare l’amputazione di una gamba. L’incidente ha sorpreso i residenti, che si chiedono come sia potuto succedere un episodio così rischioso.

Grave incidente nelle campagne di Giardinello, precisamente in contrada Tanasso, dove ieri pomeriggio (sabato 21 febbraio), T. D. P, 50 anni, è stato travolto dalla sua motozappa ed è rimasto ferito: non è in pericolo di vita, ma dovrà subire un delicato intervento di ricostruzione del polpaccio. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, quando l'uomo, portiere in un condominio di Palermo e molto conosciuto tra Giardinello e Montelepre, stava cercando sistemare il mezzo agricolo che, per cause ancora da chiarire, lo avrebbe improvvisamente travolto e, con le lame in movimento, ferito alle braccia, alle gambe e al torace. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

