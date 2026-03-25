Nel centro di Trapani, le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza che durerà 24 ore, in vista delle celebrazioni della Settimana Santa. La prefettura ha attivato un protocollo integrato per coordinare le misure di controllo e garantire l’ordine durante la processione dei Misteri, evento che si prevede attirerà un grande numero di partecipanti e spettatori.

Nel cuore del trapanese, la prefettura ha attivato un protocollo di sicurezza integrato per gestire l’imponente afflusso previsto durante le celebrazioni della Settimana Santa. La Prefetto Daniela Lupo ha presieduto un comitato dedicato all’ordine pubblico, focalizzandosi specificamente sulla gestione logistica e sanitaria della Processione dei Misteri che si estende per ventiquattro ore a partire dal Venerdì Santo. Le misure definite mirano a garantire il sereno svolgimento delle cerimonie religiose in tutti i centri della provincia, coinvolgendo direttamente gli organizzatori degli eventi locali. Un tavolo tecnico presso la Questura definirà nel dettaglio le procedure operative, unendo la pianificazione preventiva alla coordinazione tra amministrazione comunale e forze dell’ordine per evitare qualsiasi turbativa alla comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trapani: 24 ore di sicurezza per la Processione dei Misteri

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