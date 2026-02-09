La festa di Sant’Agata si accende di nuovo, ma questa volta tra le polemiche. Il vescovo Pellegrino invita a rispettare i fatti e a cercare la verità prima di giudicare, chiedendo di ripensare la processione per garantire la sicurezza di tutti. Nel frattempo, si aspettano chiarimenti sugli episodi legati alle presunte “tichette” tra le candelore, ma sarà il lavoro degli inquirenti a fare luce sulla vicenda.

“Non entro nel merito del caso di cronaca legato alle presunte “tichette” tra candelore: saranno gli inquirenti a chiarire come sono andate realmente le cose, e non sarà difficile farlo. Ogni cereo votivo è costantemente accompagnato dalle forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su SantAgata Pellegrino

Per la Festa di Sant’Agata nel 2026, la partecipazione alla processione per l’Offerta della Cera richiede l’accreditamento obbligatorio.

Migliaia di catanesi si sono radunati nel centro della città per assistere ai

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su SantAgata Pellegrino

Argomenti discussi: Catania abbraccia Sant’Agata: la città in festa per la sua patrona; Festa di Sant’Agata 2026: le date e il programma della festa più famosa di Catania; VIDEO | L’uscita di Sant’Agata, dopo la Messa dell’Aurora la Patrona torna tra la gente; Festa di Sant’Agata: tre ragazzi catanesi sulla Carrozza del Senato con il progetto Un gesto per Catania.

Fuochi al Borgo alle 7:30: la festa di Sant’Agata entra nel vivo della chiusuraLa Festa di Sant’Agata 2026 si avvia verso la sua conclusione con i ritmi serrati e la devozione travolgente che caratterizzano il giro interno. Dopo una notte intera tra le strade del centro, il fe ... catania.liveuniversity.it

Festa di Sant’Agata, Pellegrino: Prima dei giudizi servono verità e rispetto. Ora ripensiamo la processione per la sicurezza di tutti«Non entro nel merito del caso di cronaca legato alle presunte tichette tra candelore: saranno gli inquirenti a chiarire come sono andate realmente le cose, e non sarà difficile farlo. Ogni cereo vo ... ienesiciliane.it

Addio ai fuochi del Borgo e festa di Sant'Agata da rivedere: l'equilibrio difficile tra emozione collettiva e rispetto delle regole. Come impedire che la libertà scivoli nell’anarchia facebook