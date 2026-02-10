Frode fiscale da 3 milioni | scoperte sedi fittizie e corsi fantasma nel Mezzogiorno

Da Napoli a Bari, gli agenti delle finanze hanno scoperto sedi fittizie e corsi di formazione inesistenti, tutti collegati a una frode fiscale da circa 3 milioni di euro. Le indagini hanno portato alla luce un giro di società che operavano senza aver mai svolto attività reale, creando falsi documenti e fatturazioni per evadere le tasse. Gli investigatori stanno ora seguito i fili di questa truffa per arrivare agli organizzatori.

AGI - Sedi fittizie nel Mezzogiorno. Corsi di formazione fantasma. Una frode fiscale da 3 milioni di euro. Un'indagine dei finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, nell'ambito di una più ampia attività volta a individuare le posizioni sintomatiche di scarsa affidabilità fiscale, hanno scoperto un sistema illegale per ottenere indebitamente crediti d'imposta. L'inchiesta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi si è concentrata sul corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità del 2016, che ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Sud Italia (tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), nonché sulle spese di formazione del personale dipendente finalizzate al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal PNRR. 🔗 Leggi su Agi.it

Lodi, 10 febbraio 2026 – La Guardia di finanza ha smascherato una grossa truffa fiscale che coinvolge aziende con sedi inesistenti al Sud e corsi di formazione mai iniziati.

Nella provincia di Roma, la Guardia di Finanza ha eseguito una confisca patrimoniale da 37 milioni di euro nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio, nell’ambito di un’operazione contro una rete di frode fiscale.

