Frode fiscale sull’argento puro | sequestri per 15,7 milioni in tutta Italia coinvolta anche Messina

La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato beni per oltre 15,7 milioni di euro in tutta Italia. Gli agenti hanno smantellato un sistema di frode fiscale legato al commercio di argento puro destinato alle lavorazioni industriali, coinvolgendo anche Messina. Le indagini sono partite dopo alcune irregolarità trovate nelle transazioni e si sono concluse con questo maxi sequestro.

La Guardia di Finanza di Arezzo ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 15,7 milioni di euro, al termine di indagini su un'articolata frode fiscale nel commercio di argento puro destinato a lavorazioni industriali. Le operazioni hanno coinvolto numerose province italiane: Arezzo.

