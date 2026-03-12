Furti di cavi di rame no stop | campagna resta completamente al buio

Continuano senza sosta i furti di cavi di rame nelle campagne, con episodi che si ripetono in diverse zone. Di recente, in contrada Talia a Caltabellotta, sono stati sottratti 900 metri di cavi destinati all’illuminazione pubblica. Le autorità segnalano che le operazioni avvengono di notte e senza interruzioni, lasciando molte aree al buio.

Il danno provocato all'Enel ha creato disagi ai proprietari delle abitazioni rurali. Indagano i carabinieri Furti di rame no stop. Negli ultimi giorni è “toccato” anche a Caltabellotta dove, in contrada Talia, sono stati tranciati e arraffati 900 metri di cavi dell'illuminazione. A restare al buio tutte le case di campagna della zona. Il furto è stato portato a termine, come al solito, durante le ore notturne: quelle fra il 7 e l'8 marzo scorsi. A denunciare la razzia è stato un funzionario dell'Enel. Il danno provocato alla società non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare. I carabinieri hanno, naturalmente, avviato le indagini per cercare, laddove possibile, di trovare indizi per identificare i balordi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

