Allarme listeria non mangiatele Scatta il ritiro urgente dai supermercati italiani | tutti i lotti richiamati

Un richiamo urgente interessa i supermercati italiani: alcuni lotti di burrata e stracciatella sono stati ritirati a causa di un rischio microbiologico. Le autorità hanno scoperto la presenza di Listeria monocytogenes in determinati prodotti, mettendo in guardia i consumatori. La richiesta è di non mangiare questi alimenti e di restituirli ai punti vendita. Sono coinvolti diversi lotti, che vengono immediatamente rimossi dagli scaffali per prevenire eventuali problemi di salute. I dettagli sui lotti interessati sono disponibili presso i supermercati e le autorità sanitarie.

Diversi lotti di burrata e stracciatella sono stati richiamati dal commercio per un rischio microbiologico legato alla presenza accertata di Listeria monocytogenes. I prodotti interessati sono commercializzati con il marchio "Latterie di Aviano". Gli avvisi di richiamo sono stati pubblicati sul portale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata alle allerte alimentari. In totale si tratta di sei comunicazioni relative a prodotti caseari distribuiti sul territorio nazionale. Tutti gli alimenti oggetto del provvedimento sono stati prodotti e confezionati dalla ditta Casearia Del Ben srl, nello stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone.