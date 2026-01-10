Incidente stradale in via Sogliano l' auto esce fuori strada e si schianta contro una abitazione

Alle ore 6:40 di questa mattina a Savignano sul Rubicone, un incidente stradale si è verificato in via Sogliano, quando un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un’abitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha causato disagio e interventi di emergenza. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

