Studente di 13 anni accoltella prof nei corridoi della scuola È grave

Un insegnante di 57 anni è stata accoltellata nei corridoi di una scuola di Trescore Balneario da uno studente di 13 anni. La professoressa è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni gravi. L'episodio è avvenuto davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Una professoressa di francese di 57 anni è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata accoltellata davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo prime informazioni, l'autore del ferimento, avvenuto alle 7.45 circa, è uno studente di 13 anni. La donna è stata trasportata d'urgenza con elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri. ''Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l'Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Studente di 13 anni accoltella prof nei corridoi della scuola. È grave Articoli correlati Bergamo, studente di 13 anni accoltella un'insegnante a scuola: gravissima. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «Vendetta»Uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. Bergamo, studente di 13 anni accoltella al collo insegnante davanti alle aule: è molto grave. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «vendetta»Uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. Tutto quello che riguarda Studente di 13 anni accoltella prof nei... Temi più discussi: Allarme meningite in Inghilterra: morti 2 studenti, altri 13 ricoverati; Evento per il Sì bloccato. Studente preso a pugni. Indagati tredici di Cua; Meningite nel Kent, lunghe code per i vaccini. Salgono a 34 i casi censiti; Tragedia all’alba all’Università di Padova: studente di 20 anni muore dopo una caduta. Studente di 13 anni accoltella la sua insegnante, è in gravi condizioniDocente 57enne accoltellata davanti alla scuola a Trescore Balneario alle 7.45. Arrestato uno studente di 13 anni, condizioni gravissime. blogsicilia.it Studente di terza media accoltella una prof fuori scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne, Valditare: subito norme anti coltelliUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it Un’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Dopo l’accoltellamento, è subito scattato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi: la centrale operativa d - facebook.com facebook Studente di 13 anni accoltella la sua insegnante, è in gravi condizioni x.com