Tragedia nel Frusinate 17enne si toglie la vita

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato impiccato a una pianta vicino alla sua casa nel Frusinate. La scoperta è avvenuta questa mattina dai familiari, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Dramma a Pofi nella serata di lunedì 16 marzo. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato impiccato a una pianta nei pressi della sua abitazione, in provincia di Frosinone. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nei pressi dell’abitazione di famiglia a Pofi, in provincia di Frosinone. Il corpo del giovane era impiccato ad una pianta. A trovarlo sono stati i genitori. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo la salma a disposizione del sostituto procuratore di turno a Frosinone. Dalle prime informazioni, pare che il 17enne avesse avuto una discussione con la fidanzatina e i due si fossero lasciati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tragedia nel Frusinate, 17enne si toglie la vita Articoli correlati Leggi anche: Tragedia familiare nel novarese, anziano spara alla moglie e si toglie la vita Tragedia nella tragedia, la famosa muore in un incidente: il padre si toglie la vitaLa notizia ha cominciato a circolare nelle ultime ore sui social, lasciando sgomenti migliaia di utenti. Approfondimenti e contenuti su Tragedia nel Frusinate 17enne si toglie... Discussioni sull' argomento Tragedia a Pofi (Frosinone), 17enne trovato morto vicino casa, inutili i soccorsi; Pofi, Si allontana da casa, trovato morto a diciassette anni; Pofi, ragazzo di 17 anni trovato privo di vita; Trent'anni di Frosinone culone: martedì 17 il ricordo su Rete8. "Un pensiero speciale ai ragazzi e alle famiglie coinvolte nella tragedia di Crans-Montana. Ieri siamo stati al Niguarda a trovarli e abbiamo incontrato persone meravigliose, a cui siamo profondamente vicini. La forza e il coraggio delle madri e delle famiglie so - facebook.com facebook Francesco Scianna: “Porto in teatro la tragedia greca del capitalismo poi divento Gucci” x.com