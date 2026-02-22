Dramma nel Sannio 20enne si toglie la vita nel garage di casa

Un giovane di circa 20 anni si è tolto la vita nel garage di casa a Vitulano, probabilmente a causa di problemi personali. La famiglia ha scoperto il corpo nel pomeriggio, allertando subito le forze dell’ordine. La scena ha sconvolto i vicini, che hanno riferito di aver notato uno stato di disagio del ragazzo nelle settimane precedenti. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia improvvisa. La comunità si interroga sulle possibili motivazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Una tragedia che lascia senza parole. Un giovane tra i 19 e i 20 anni è stato trovato morto nel garage della propria abitazione nella tarda serata di ieri, sabato 21 febbraio, a Vitulano. I genitori non avevano sue notizie da ore. Il telefono irraggiungibile, nessuna risposta ai messaggi. La preoccupazione era cresciuta con il passare del tempo. Nel tentativo di rintracciarlo, hanno utilizzato il segnale di un dispositivo elettronico che il ragazzo portava con sé, riuscendo così a localizzarne la posizione. La geolocalizzazione indicava che si trovava proprio a casa. La drammatica scoperta è avvenuta poco dopo, nel garage dell'abitazione: il giovane è stato trovato impiccato, già morto da alcune ore.