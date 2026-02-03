Un uomo di 87 anni è morto nel pomeriggio di oggi mentre raccoglieva la legna nella periferia di Miggiano, in provincia di Lecce. La sua famiglia ha chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia alla periferia di Miggiano, in provincia di Lecce. Un uomo di 87 anni è morto nel pomeriggio di oggi, mentre era intento a raccogliere la legna. Il corpo dell'anziano è stato rinvenuto all'interno della sua campagna dove si era recato per effettuare alcuni lavoretti e per recuperare dei tronchetti d'albero secchi da ardere. A far scattare l'allarme attorno alle 18 è stato il figlio della vittima che, preoccupato per il prolungato silenzio del padre, ha raggiunto il terreno rinvenendo l'uomo a terra e privo di sensi. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata trovata inerme vicino la sua auto, per cause ancora da definire. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragedia nel Salento: anziano morto mentre raccoglieva la legna

Approfondimenti su Miggiano Lecce

Un'auto ha travolto e ucciso un uomo di 87 anni nel Salento.

Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ustionato mentre accendeva il camino a Roseto degli Abruzzi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Miggiano Lecce

Argomenti discussi: Truffe agli anziani, nuovo raggiro: Siamo i Carabinieri, le hanno clonato la targa. Allerta anche nel Salento; Esplosione in un appartamento nel Barese: le vittime sono due anziani di 93 e 91 anni.

Cade sulle scale in casa e muore: tragedia nel SalentoUn incidente domestico banale ma letale si è consumato a Matino il 21 dicembre scorso e oggi, 30 dicembre, ha presentato il verdetto più tragico. Gianni De Matteis, noto ingegnere matinese cade dai ... quotidianodipuglia.it

Tragedia nelle campagne del Basso Salento: uomo perde la vita schiacciato da un alberoTragico incidente nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita nella giornata di oggi mentre stava eseguendo alcuni lavori in campagna. leccesette.it

Tragedia nelle campagne di Ugento, in Salento, dove un uomo di 53 anni, Walter Basile, ha perso la vita mentre stava effettuando alcuni lavori agricoli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un grosso tronco che, per cause a - facebook.com facebook

Tragedia nel Salento, travolto da un'auto lungo la provinciale: muore il 40enne Francesco Vincenti. Era in pigiama x.com