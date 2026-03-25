Traffico Roma del 25-03-2026 ore 18 | 30

Nel pomeriggio del 25 marzo 2026, alle ore 18:30, si sono registrati spostamenti sulle principali strade consolari di Roma. I dati indicano un aumento del traffico in uscita dalla città, con alcune vie che mostrano congestioni significative. La situazione riguarda principalmente le arterie che collegano Roma con i comuni limitrofi, in particolare nelle zone di maggiore transito.

Luceverde Roma Bentrovati spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina attenzione all'altezza dello svincolo per la Cristoforo Colombo è segnalato un veicolo in panne incide sul viadotto della Magliana Ci sono code nelle due direzioni ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove l'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro Ci sono rallentamenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook

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