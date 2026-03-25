Durante le vacanze, molte persone tendono a comportarsi in modo diverso rispetto alla quotidianità, spesso ignorando le norme sociali. Secondo i dati raccolti da un servizio internazionale di deposito bagagli, si registra un aumento di comportamenti come tradimenti, eccessi e infrazioni alle regole durante i periodi di viaggio. Questi risultati evidenziano come il contesto vacanziero possa influenzare le scelte individuali.

Esiste una reale propensione a ignorare le norme sociali quando siamo in viaggio? I dati di Radical Storage, network internazionale di deposito bagagli, sembrano confermare questa ipotesi. Gli esperti definiscono questo comportamento «sindrome del turista»: una condizione psicologica che spinge gli individui a manifestare un’insolita impulsività e a deviare dalle proprie abitudini rigorose una volta varcati i confini domestici. Lo studio, basato su un sondaggio condotto dall’azienda su oltre 1.200 viaggiatori, analizza abitudini e comportamenti dei turisti durante i viaggi, rivelando un aspetto sorprendente e talvolta controverso dell’esperienza di viaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tradimenti, eccessi e regole infrante : ecco perché in vacanza ci comportiamo peggio

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