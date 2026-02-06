Tis sindacati soddisfatti dell' iter di reclutamento ma tanti lavoratori ancora esclusi dai percorsi
Durante un incontro tra sindacati e Regione Calabria, sono emerse le difficoltà dei Tis (Tirocinanti di Inclusione Sociale). I sindacati si dicono soddisfatti dell’iter di reclutamento, ma tanti lavoratori sono ancora esclusi dai percorsi di formazione e inserimento. La questione resta aperta, e i lavoratori continuano a chiedere risposte concrete.
Criticità per i lavoratori rimasti esclusi dalle attuali procedure e dai percorsi di formazione sono emerse durante l'incontro tra sindacati e Regione Calabria sulla vertenza dei Tis (Tirocinanti di Inclusione Sociale)l. Al tavolo sono stati presenti i segretari regionali di Nidil Cgil, Ivan.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
